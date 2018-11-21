Muhteşem İkili 4. bölüm fragmanında Barca ve MKC planına devam ediyor
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca ve MKC, Demiray'a ulaşabilmek için Semih'i konuşturmaya çalışıyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca ve MKC, en büyük sınavlarını Nilüfer ve Yağmur'a karşı veriyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Muhteşem İkilinin aklanmak için Semih’i yakalayıp konuşturmaktan başka çaresi kalmamıştır. Semih’in konuşmasından korkan Demiray deşifre olmak pahasına Barca ve MKC’nin karşısına çıkmak zorunda kalır. Demiray hedefleri için Barca ve MKC’nin ailelerinin de işin içine katmaktan geri durmayacaktır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
MKC, ele geçirdiği Semih’i konuşturup aklanmak mı istiyor? Demiray’ın elinde tuttuğu Barca’yıkurtarmak mı? Demiray’ın planı ise; MKC’yi de, Barca’nın yanına çekip ikisini birden öldürmektir. Birbirlerini hiç sevmeyen Barca ve MKC’nin hayatları şimdi birbirlerine bağlıdır.
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