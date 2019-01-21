Muhteşem İkili 10. bölüm fragmanında Barca intikam peşinde
Muhteşem İkili dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde MKC, geçirdiği ameliyat sonrası hala iyileşmemiş, bayılma ataklarıyla uğraşırken Barca onun intikamının peşine düşmüştür. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Muhteşem İkili dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barca, zor bir operasyonun ortasında kalıyor. İşte, Muhteşem İkili dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
MKC, geçirdiği ameliyat sonrası hala iyileşmemiş, bayılma ataklarıyla uğraşırken Barca onun intikamının peşine düşmüştür. Nilüfer ve Barca, yakınlaşmalarını MKC’nin öğrenmesiyle iki yabancıya dönüşmüşlerdir.
Yağmur ise, MKC’ye olanlardan sonra tekrar aile olma fikrine ısınmaya başlamıştır. MKC, Yağmur’a tekrar evlenme teklifi etmeye karar verir. Fakat, Yağmur’un şartı MKC’nin işini bırakmasıdır.
MKC’nin kafası, Barca’ nın karşılarına çıkan yeni kötü Profesör tarafından zindana kapatılmasıyla daha da karışır. Muhteşem İkili bir araya gelemeyecek kadar birbirlerine kırgınken, ancak bir araya geldiklerinde yıkabilecekleri bir kötüyle karşı karşıyadır.
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