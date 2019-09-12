Muhsin kalp krizi geçiriyor!
Afili Aşk 13. Bölümde Muammer'in eve gelerek Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu söylüyor! Bunu duyan Muhsin Bey fenalaşıyor!
Afili Aşk 11 Eylül Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Muammer, Kerem ve Ayşe'nin hayatından çıkmıyor. Ceyda ile iş birliği yapan Muammer artık bu oyuna son vermek istiyor ve soluğu Ayşe'nin yanında alıyor. Kerem ve Ayşe'yi karşısına alan Muammer, onların evliliğinin sahte olduğunu öğrendiğini söylüyor. Muammer'i gören Kerem ise bu sözlerinden sonra iyice deliye dönüyor. İkili arasında çıkan arbede sırasında Muhsin geliyor. Muammer'in söylediklerini duyan Muhsin olduğu yerde fenalık geçiriyor!
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