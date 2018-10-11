Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' rolüyle hatırlanan Gümüşkaya, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol aldı. Peki, Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir?
Muhammed Emin Gümüşkaya'nın kim olduğu, sağlık durumu ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından araştırılmaya başladı. KOAH atağı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen usta oyuncunun kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı internette sorgulanıyor. İşte, Muhammed Emin Gümüşkaya hakkında tüm detaylar...
10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğretimin ardından Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosuna geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı ve yönetmenlik de yaptı.
1985 yılında “Bay Alkide oynayarak dizi sektörüne de adım attı.
1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevi yaptı. 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.
Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolü ile tanınan Emin Gümüşkaya'nın rol aldığı başlıca projeler; Arka Sıradakiler, En Son Babalar Duyar, Tatlı Hayat, Koçum Benim, Büyük Buluşma, Yalancı Romantik, Uygun Adım Aşk, Seksenler, Hıçkırık ve Yeşil Deniz'dir.
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