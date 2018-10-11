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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.10.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' rolüyle hatırlanan Gümüşkaya, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol aldı. Peki, Muhammed Emin Gümüşkaya kimdir?

Muhammed Emin Gümüşkaya'nın kim olduğu, sağlık durumu ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından araştırılmaya başladı. KOAH atağı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen usta oyuncunun kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı internette sorgulanıyor. İşte, Muhammed Emin Gümüşkaya hakkında tüm detaylar...

10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğretimin ardından Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosuna geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı ve yönetmenlik de yaptı.
1985 yılında “Bay Alkide oynayarak dizi sektörüne de adım attı.

1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevi yaptı. 2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolü ile tanınan Emin Gümüşkaya'nın rol aldığı başlıca projeler; Arka Sıradakiler, En Son Babalar Duyar, Tatlı Hayat, Koçum Benim, Büyük Buluşma, Yalancı Romantik, Uygun Adım Aşk, Seksenler, Hıçkırık ve Yeşil Deniz'dir.

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