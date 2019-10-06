Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa’da değişiklik – 2. Sayfa saat kaçta yayınlanacak?
Kanal D ekranlarının sevilen magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa’nın yayın saatinde değişikliğe gidildi. Hafta içi her gün 9.30’da izleyicilerinin karşısına çıkan 2. Sayfa programı 7 Ekim Pazartesi günü yeni saatinde kaldığı yerden devam edecek. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa saat kaçta yayınlanacak?
Kanal D ekranlarında yepyeni bir program başlıyor. Hafta içi her gün 09.00'da başlayacak olan “Neler Oluyor Hayatta?” Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelecek. Yeni program ardından ise sevilen gündüz kuşağı programı 2. Sayfa, başlayacak. Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunuculuğunu üstlendiği 2. Sayfa, 7 Ekim 2019 itibariyle saat 11-13.00 arasında yayınlanacak.
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