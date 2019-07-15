Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının Kanal D yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın samimi ve neşeli sunumuyla her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşuyordu. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa neden yok?
Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa oldu. Özel röportajlar ve magazin haberlerinin derlendiği 2. Sayfa en son 12 Temmuz Cuma günü ekranlardaydı. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 12 Temmuz Cuma yayınlanan sezon finali bölümüne moda yazarı Aslı Barış, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve efsane sanatçı Cengiz Kurtoğlu konuk olmuştu.
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa geride bıraktığımız sezonun açılışını 29 Ekim Pazartesi günü yapmıştı. Yeni sezonun eylül veya en geç ekim ayında başlaması bekleniyor.
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