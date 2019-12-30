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Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:20,Son Güncelleme:/

Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı!

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Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın sunucularından Müge Dağıstanlı, hafta sonu Antalya'da yaşayan babasını kaybetti. Acı haberi canlı yayında duyuran Dağıstanlı, konuşmakta güçlük çekti.

Bu zor gününde onu bir çok kişi yalnız bırakmazken, partneri Gülşen Yüksel de bir an olsun yanından ayrılmadığını söyledi. Konuşurken gözler dolan Dağıstanlı, babasına son kez canlı yayında işte böyle teşekkür ve veda etti...

 

 

 

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