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Televizyon
Haber Giriş: 28.12.2019 - 14:54,Son Güncelleme:/

Müge Dağıstanlı kimdir?

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Müge Dağıstanlı kimdir?

Müge Dağıstanlı kimdir sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki magazin haberciliğinin önemli isimlerinden olan Müge Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında?

Müge Dağıstanlı meslek hayatına Posta Gazetesi'nde başlamıştır. Magazin müdürlüğünün yanı sıra köe yazarlığı da yapan Müge Dağıstanlı bir dönem Radikal gazetesinde radyo, sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları kaleme almıştır. 2015 yılından bu yana sabah kuşağı programları ile karşımıza çıkan başarılı gazeteci şu sıralar Kanal D ekranında yayınlana 2. Sayfa programında sunuculuk yapmaktadır.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

5 Kasım 1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. 51 yaşında olan Müge Dağıstanlı Kanal D'de yayınlanan ikinci sayfa programının sunucularındandır.

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