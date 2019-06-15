Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır?
Televizyon kariyerine erken yaşlarda başlayan ünlü oyuncu Müge Boz, uzun zamandır beraberlik yaşadığı basketbolcu Caner Erdeniz'le dünya evine girdi. Barcelona'da evlenen oyuncu, gündeme gelen haberlerin ardından sosyal medya ve internette merak konusu oldu. Peki, oyuncu Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Müge Boz'un merak edilen biyografisi.
Genç yaşlarda televizyon reklamları ile kariyer hayatına merhaba diyen oyuncu Müge Boz, bir süre önce başarılı basketbolcu Caner Erdeniz ile nişanlanmıştı. Nişanlılıklarının ardından ikili, Bercelona'da sade bir törenle nikah masasına oturdu. Evlilik haberleri ile magazin takipçileri de Müge Boz'un hayatını merak etmeye başladı. İşte, Müge Boz ile ilgili bilgiler.
MÜGE BOZ KİMDİR?
Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.
İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.
Ayrıca modellik de yapmaktadır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.
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