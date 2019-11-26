Müge Anlı’daki Turgut Özyürek olayı nedir? Turgut Özyürek’in katili kim çıktı?
Müge Anlı’daki Turgut Özyürek olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 aydır kendisinden haber alınamayan Turgut Özyürek’in öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki, Müge Anlı’daki Turgut Özyürek olayı nedir? Turgut Özyürek’in katili kim çıktı?
18 Ekim'de Manisa'da kaybolan Turgut Özyürek’in ailesi Müge Anlı’nın programına katılmıştı. Abisi Turgut Özyürek'in bir an önce bulunmasını isteyen kardeşi Hayriye Özyürek, Müge Anlı ve ekibine tüm bildiklerini anlatmıştı. Bir haftadır programa konu olan Turgut Özyürek'in eşi hakkında dolandırıcılık ve istismar gibi birçok iddia ortaya atılmıştı. Kayıp Turgut Özyürek'in 1 yıl önce evlendiği Necla Hanım'ın da daha önce 7 kez evlendiği öğrenilmişti.
1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in akıbeti 26 Kasım tarihli bölümde ortaya çıktı. Müge Anlı, katilin de polisteki sorgusunda her şeyi itiraf ettiğini açıkladı. Müge Anlı Turgut Özyürek'i öldürenin karısı Necla Hanım'ın sevgilisi Hayretin olduğu ortaya çıktı. Necla Hanım’dan 16 yaş küçük olan Hayrettin, 49 yaşındaki Necla Hanım ile evlenmek istediğini ve bu yüzden boşanmayan eşi Turgut Özyürek'i öldürdüğünü anlattı.
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