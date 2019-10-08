Müge Anlı’daki Tuncay Demirel olayı ne? Tuncay Demirel’in katili Nazife Demirel mi?
Tuncay Demirel’in şüpheli ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılıyor. 23 Ağustos’ta hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin tarafından planlı bir şekilde öldürüldüğü iddia edildi. Söz konusu iddialar ardından ise şok edici bir itiraf geldi. Uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel, görüntüleri doğruladı. Peki, Müge Anlı’daki Tuncay Demirel olayı ne?
Trafik kazasında ölen Tuncay Demirel'in ailesinin iddiaları Müge Anlı’ya damga vurdu. Afyonlu aile Tuncay Demirel'in ölümünde gelinleri Nazife Demirel’in parmağı bulunduğunu iddia etti.
Aile, gelinlerinin Tuncay Demirel'i aldattığını, gece çocukları ve eşi uyuduktan sonra gece kulüplerine gittiğini söylüyor. Nazife Demirel'in cinsel içerikli, uygunsuz görüntüleri de iddiaları güçlendirdi.
GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE İZLEDİ
Üç çocuğunun annesiyle 20 yıldır beraber olan Tuncay Demirel, iş gereği sık sık şehir dışına gidiyordu. Yine şehir dışına çıktığı bir gün internete baktığında tesadüfen eşi Nazife Demirel'in bir eğlence mekanındaki görüntülerine rastladı. İzledikleri karşısında hayrete düşen Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'a geri dönerek eşine görüntüleri sordu. Nazife Demirel, Yasin isminde birinin kendisini zorla çalıştırdığını iddia etti. "
KARISIYLA YASAK AŞKINI ARABADA GÖRDÜ
Bu olayda sonra 23 Ağustos günü Tuncay Demirel, 3 çocuğu ile aracına binip Afyon merkezdeki pazara ekmek satmak için gitti. Bu sırada pazarda arabanın içinde eşi Nazife ile yasak aşkı Yasin'i gördü. İkili hızla oradan uzaklaşmaya çalışırken Tuncay Demirel arabanın üzerine atladı. Talihsiz koca, arabanın üzerindeyken başka bir aracın vurmasıyla yola savrulup düştü. Bu düşme sonucunda Tuncay Demirel hayatını kaybetti. Tuncay Demirel'in ölümünü şüpheli bulan aile bireyleri bu olayın cinayet olduğu iddiasıyla Müge Anlı programına başvurdu.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Kocasını yasak aşkıyla öldürdüğü iddia edilen Nazife Demirel, sessizliğini bozdu. Eşinin kendisinin pavyonda çalıştığını, neler yaptığını bildiğini söyleyen Nazife Demirel, cinsel içerikli görüntüleri için "O gün işe gitmiştim. Sabah kalktığımda telefondan çekilmiş videoları gördüm. Nasıl çekildi nereye atıldı hiç bir bilgim yok. Karakola gittim şikayetçi oldum Yasin'de. Yasin yaptı diye düşündüm. Sonrada o yapmamıştır diye şikayetimi eşimden habersiz aldım." Açıklamasında bulundu.
Nazife Demirel "Aramazda bir gönül ilişkisi var ama öyle büyük bir gönül ilişkisi yok" dedi. Beraber çalıştığınız için aranızda bir gönül ilişkisi başladı o zaman sorusuna da Demirel "Evet" cevabını vererek Yasin isimli şahısla arasındaki gönül ilişkisini kabul etti.
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