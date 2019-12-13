Müge Anlı’daki Mehmet Muharrem Elbay olayında sıcak gelişme – Zeynep Ergül’ün ifadesi alınacak

Günlerdir Müge Anlı'da konuşulan Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken; 13 Aralık tarihli bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'daki 'ikinci Palu vakası' olarak değerlendirilen Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili çok şey bildiği düşünülen Zeynep Ergül, karakola götürüldü. Peki, Mehmet Muharrem Elbay olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması olayı hala gizemini koruyor. Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için yayına çıkmıştı. Ancak ortaya çıkan ayrıntılar 3 yıl önceki bir cinayeti yeniden gündeme taşıdı. Müge Anlı programında kızını arayan Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümündeki tek şüpheli Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Zeynep Ergül daha önce de yayına katılmış!



Zeynep Hanım'ın ağabeyi Cahit Ergül'ün ortağının bir anda ortadan kaybolması ile ilgili 3 yıl önce programa katıldığı görüntüler yayınlandı. Zeynep Hanım şimdi ise, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söyledi. Zeynep Ergül, kendi annesinin ve ağabeyi Cahit Ergül'ün kendisini öldürmek istediğini iddia etti.

Zeynep Ergül, kayıp kahveci Mehmet Muharrem Elbay'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili ne biliyor?



Gaziantep Asayiş Amirliği'nin bu bıçaklanma olayını dikkate aldığı ve 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile ilişkilendirdiği ileri sürüldü.Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'e ne olduğunu ısrarla bilmediğini söyleyen Zeynep Hanım'ın ağabeyi Mustafa Ergül'ün röportajı yayınlandı. Mustafa Bey, kardeşinin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Mustafa Bey, tapu üzerinde hacizler olduğunu o yüzden tapuyu üstüne alamadığını daha sonra evi sattığını o parayı erkek arkadaşları ile yediğini ve onunla birlikte yaralama olayına karışıp cezaevine girdiğini açıkladı.

Kuyuya attıktan sonra asitle yok mu ettiler?

Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'e ne olduğunu ısrarla bilmediğini söyleyen Zeynep Hanım'ın hakkında kan donduran iddialar öne sürüldü. Müge Anlı bir çok kişinin kendilerine ulaştığını ve Zeynep Hanım'ın insanlara Mehmet Muharrem Elbay'I kuyuya attıktan sonra asitle yok ettiklerini söylediğini belirtti.

Zeynep Ergül ifadesi alınmak üzere götürüldü

Gaziantep'de gerçekleşen olayda Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu.Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Mehmet Muharrem Elbay'ın ağabeyi tarafından öldürülerek kuyuya atılıp asitle yok edildiğini söylediği bilgisi yayına taşınmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere Zeynep Ergül'ü evinden alarak karakola götürdü.