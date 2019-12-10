Müge Anlı son bölüme damga vuran kenevir diyaloğu - Zeynep Ergül Cahit Ergül olayı nedir?

Müge Anlı programında kızını arayan Zeynep Ergül'ün Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Cahit Ergül, kayıp Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi. Zeynep Ergül'ün tutarsız konuşmaları Müge Anlı’yı ve stüdyodakileri çileden çıkardı. Kendisine yöneltilen diğer sorulara sürekli 'bilmiyorum' diye cevap veren Zeynep Ergül'ün çelişkili ifadeleri ise kafa karıştırdı.

Zeynep Ergül daha önce de yayına katılmış!



Zeynep Hanım'ın ağabeyi Cahit Ergül'ün ortağının bir anda ortadan kaybolması ile ilgili 3 yıl önce programa katıldığı görüntüler yayınlandı. Zeynep Hanım şimdi ise, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söyledi. Zeynep Ergül, kendi annesinin ve ağabeyi Cahit Ergül'ün kendisini öldürmek istediğini iddia etti.

Zeynep Ergül, kayıp kahveci Mehmet Muharrem Elbay'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili ne biliyor?



Gaziantep Asayiş Amirliği'nin bu bıçaklanma olayını dikkate aldığı ve 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile ilişkilendirdiği ileri sürüldü.Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'e ne olduğunu ısrarla bilmediğini söyleyen Zeynep Hanım'ın ağabeyi Mustafa Ergül'ün röportajı yayınlandı. Mustafa Bey, kardeşinin çok tehlikeli olduğunu söyledi. Mustafa Bey, tapu üzerinde hacizler olduğunu o yüzden tapuyu üstüne alamadığını daha sonra evi sattığını o parayı erkek arkadaşları ile yediğini ve onunla birlikte yaralama olayına karışıp cezaevine girdiğini açıkladı

Evin bahçesinde kenevir ekildiği ortaya çıktı!



Müge Anlı, Zeynep Hanım'ın kocasının evin bahçesinde kenevir ektiğini ve uyuşturucu temininde bulunduğunu açıkladı. Zeynep Hanım; eşinin bahçeye kenevir ektiğini bilmediğini onları marul sandığını söyledi.