Müge Anlı’da aranan Halil Ergül bulundu mu? Halil Ergül’e ne oldu?

36 gündür kayıp olan Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, gündüz kuşağı programı Müge Anlı'ya katılmıştı. Yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Bu gelişme ardından kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü.

NEDEN 9 GÜN SONRA BAŞVURDULAR?

Halil Ergül'ün birlikte yaşadığı kızı ve eşinin 9 gün sonra kayıp başvurusu yapması ise tartışıldı. Müge Anlı’nın soruları üzerine Halil Ergül'ün 28 yaşındaki kızı, babasının daha önce de sık sık annesinin yanına gidip uzun süreler kaldığını, bu nedenle şüphelenmediklerini dile getirdi.

YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU

Halil Ergül’ün yakın arkadaşı ise kendisini kaybolmadan birkaç gün önce çok üzgün gördüğünü ifade etti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI?

2019 aralık ayından bu yana kayıp olan Halil Ergül'ün son görüntüleri 30 Ocak 2020 tarihinde Müge Anlı programında ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Ergül'ün zor yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

Halil Ergül'ü arama çalışmaları kadavra köpekleriyle devam ediyor.