Müge Anlı sezon finalinde Mert Efe Anlı dikkat çekti – Mert Efe Anlı kimdir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programıyla haftanın finalini yaptı. Ekibin tanıtıldığı sezon finalinde Mert Efe Anlı ismi dikkat çekti. Peki, Mert Efe Anlı kimdir?
Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan ve aileleri kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir sezonu daha geride bıraktı. Müge Anlı sezon finalinde ekip arkadaşlarını canlı yayına alarak tanıttı. Özellikle Mert Efe Anlı ismi ön plana çıktı.
Müge Anlı, kendisiyle aynı soyadını taşıyan Mert Efe Anlı için “Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum.” Açıklamasında bulundu. Müge Anlı’nın yakın akrabası olduğu tahmin edinen Mert Efe Anlı, programın editörlüğünü üstleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle