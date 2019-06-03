Müge Anlı programı ne zaman sezon finali yapacak?
Atv’nin haftalık yayın akışı yayınlandı, Müge Anlı programıyla ilgili ayrıntı dikkat çekti. 3 Haziran tarihli yayın akışında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,5 ve 6 Haziran’da yayınlanmayacak. Peki, Müge Anlı programı ne zaman sezon finali yapacak?
Pek çok dizi ve programın sezon finali yaparak ekran macerasına ara vermesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçilerinin de kafasında soru işareti bıraktı. Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan ve aileleri kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finaliyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Yıllardır ekran macerasını sürdüren program geçtiğimiz yıl 22 Haziran 2018 tarihinde sezon finali yapmıştı.
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