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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.10.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı evli mi, çocuğu var mı?

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Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı evli mi, çocuğu var mı?

Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Müge Anlı, sık sık açıklamaları ve yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor. Yıllardır cinayetleri aydınlatan ve kayıplara ulaşan Müge Anlı'nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı evli mi, çocuğu var mı?

Türk televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2007 yılında Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlendi. Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı’ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı, uzun bir süredir bambaşka bir formatla gündüz kuşağı sunuyor. Başarılı sunucu kendi adını taşıyan gündüz kuşağı programında cinayetleri aydınlatırken; kayıpları araştırıyor. 1993 yılında evlendiği Burhan Akdağ’dan 2008 yılında boşanan Müge Anlı’nın bir kız çocuğu var. 

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