Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı evli mi, çocuğu var mı?
Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Müge Anlı, sık sık açıklamaları ve yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor. Yıllardır cinayetleri aydınlatan ve kayıplara ulaşan Müge Anlı'nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı evli mi, çocuğu var mı?
Türk televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2007 yılında Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlendi. Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı’ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı, uzun bir süredir bambaşka bir formatla gündüz kuşağı sunuyor. Başarılı sunucu kendi adını taşıyan gündüz kuşağı programında cinayetleri aydınlatırken; kayıpları araştırıyor. 1993 yılında evlendiği Burhan Akdağ’dan 2008 yılında boşanan Müge Anlı’nın bir kız çocuğu var.
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