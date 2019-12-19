Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Doğum gününü canlı yayında kutladı – İşte Müge Anlı’nın çocukluğu ve kızı

Sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Televizyon kariyerine 2007 yapımı Dobra Dobra isimli magazin programıyla başlayan Müge Anlı, bu programda Şenay Düdek'le birlikte yer aldı. Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı’ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı, uzun bir süredir kayıpları bulduğu, cinayetleri aydınlattığı programıyla evlere konuk olmaya devam ediyor. 1993 yılında evlendiği Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı.

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan Lidya Müge Akdağ isminde bir kızı var. Müge Anlı boşanma sonrasında velayetini aldığı kızı. Lidya Akdağ, mart ayında 18 yaşına girdi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI

MÜGE ANLI'NIN ÇOCUKLUĞU



