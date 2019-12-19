MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMüge Anlı kimdir, kaç yaşında? Doğum gününü canlı yayında kutladı – İşte Müge Anlı’nın çocukluğu ve kızı
GeriTelevizyon Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Doğum gününü canlı yayında kutladı – İşte Müge Anlı’nın çocukluğu ve kızı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
19.12.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Doğum gününü canlı yayında kutladı – İşte Müge Anlı’nın çocukluğu ve kızı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Doğum gününü canlı yayında kutladı – İşte Müge Anlı’nın çocukluğu ve kızı

Müge Anlı, doğum gününü canlı yayında kutladı. Program takipçilerinin hediyelere boğduğu Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafları canlı yayında verildi. Doğum günü kutlamaları ardından ünlü sunucunun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? İşte Müge Anlı’nın hayatına dair bilgiler…

Sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Televizyon kariyerine 2007 yapımı Dobra Dobra isimli magazin programıyla başlayan Müge Anlı, bu programda Şenay Düdek'le birlikte yer aldı. Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı’ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı, uzun bir süredir kayıpları bulduğu, cinayetleri aydınlattığı programıyla evlere konuk olmaya devam ediyor. 1993 yılında evlendiği Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı.

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan Lidya Müge Akdağ isminde bir kızı var. Müge Anlı boşanma sonrasında velayetini aldığı kızı. Lidya Akdağ, mart ayında 18 yaşına girdi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI

Müge Anlı kimdir, kaç yaşında Doğum gününü canlı yayında kutladı – İşte Müge Anlı’nın çocukluğu ve kızı

MÜGE ANLI'NIN ÇOCUKLUĞU

Müge Anlı kimdir, kaç yaşında Doğum gününü canlı yayında kutladı – İşte Müge Anlı’nın çocukluğu ve kızı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle