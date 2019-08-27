Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yeni sezonu merak edilen programlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Haziran ayında bir sezonu daha geride bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert, kısa bir süre sonra ekran macerasına başlayacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tanıtımı ekranlarda dönmeye başladı. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte tarih bilgisi de geldi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlayacak?
2 Eylül 2019 tarihinden itibaren Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek.
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