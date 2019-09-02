Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta yayınlanıyor?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Atv ekranlarının en uzun soluklu programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, 12'inci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Birçok kayıp insanın bulunduğu ve faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2 Eylül Pazartesi günü 12'nci sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.
Müge Anlı ve ekibi, 2 Eylül saat 10.00’dan itibaren üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek
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