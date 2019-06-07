Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta yayınlanacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın akışında yer almaması program takipçilerini meraklandırmıştı. Bayram nedeniyle ekran macerasına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kaldığı yerden devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta yayınlanacak?
Üç günlük Ramazan Bayramı nedeniyle pek çok program yayın akışına ara verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. 4,5 ve 6 Haziran’da Atv yayın akışında bulunmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haftanın son gününde saat 10.00’da izleyici karşısına çıkacak.
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