Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanınıyor: Rahmi Özkan kimdir?
Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki olayları bir avukat olarak değerlendiriyor. Rahmi Özkan, Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına da konuk olarak katılmıştı. Peki, Rahmi Özkan kimdir?
Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Siverek’te bitirdi, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde tamamladı. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.
Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.
1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.
Müge Anlı‘nın televizyonda sunduğu “Tatlı-Sert” isimli bir programının avukatlığını üstleniyor. Daha önce de Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev yapmıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle