Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?
Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yarışmasının yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Haziran Cuma günü yayınlanan programıyla haftanın finalini yapmıştı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok programın yeni sezon tarihi merak konusu oldu, bu programlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.
Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan ve aileleri kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz sezonun açılışını eylülün ilk haftasında yapmıştı. Peki, bu sezon Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?
Yeni sezon tarihi için Müge Anlı ve ekibinden henüz bir açıklama gelmedi ancak aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'un 2 Eylül'de başlayacak olması programın takipçilerini heyecanlandırdı. Her iki gündüz kuşağı programı da geçtiğimiz yıl aynı gün sezonun açılışını yapmıştı.
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