Müge Anlı ile Güven Bana'ya 'sığır yavrusu nedir?' sorusu damga vurdu
Müge Anlı'nın yaz sezonu projesi Güven Bana, soruları ve yarışmacılarıyla adından söz ettirmeye başladı. Perşembe günleri yayınlanan Güven Bana’nın yayınlanan son bölümüne 'sığır yavrusu' sorusu damga vurdu. Yarışmacıların kendi aralarında yaptıkları yorumlar, sosyal medyanın da gündemine otururken 'sığır yavrusu' sorusu en çok aranılan konulardan biri oldu.
Müge Anlı ile Güven Bana'nın 4 Haziran Perşembe tarihli bölümünde sorulan “Yeni doğmuş, sütle beslenen sağır yavrusuna ne ad verilir?” sorusu son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Kuzu, sıpa, buzağı ve oğlak şıklarının olduğu soruda yarışmacılar zor anlar yaşadı. "Oğlak" yanıtı vererek herkesi şoke eden Taner Yıldırım ve Gözde Kesici, sosyal medyada da Ti'ye alındı.
Doğru yanıt ise "Buzağı" olacaktı.
BUZAĞI
Buzağı, ineklerin, doğumundan sütten kesilmesine kadarki yavrularına verilen addır. Sütten kesilmesinin ardından, bir yaşına kadar olan genç sığırlar ise dana olarak adlandırılır. Danaların bir kısmının büyüyerek sığır hâline gelmesi beklenirken, bir kısmı ise kesilir ve eti ile derisinden faydalanıl
Yorumları Göster
Yorumları Gizle