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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Müge Anlı ile Güven Bana'ya 'sığır yavrusu nedir?' sorusu damga vurdu

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Müge Anlı ile Güven Bana'ya 'sığır yavrusu nedir?' sorusu damga vurdu

Müge Anlı'nın yaz sezonu projesi Güven Bana, soruları ve yarışmacılarıyla adından söz ettirmeye başladı. Perşembe günleri yayınlanan Güven Bana’nın yayınlanan son bölümüne 'sığır yavrusu' sorusu damga vurdu. Yarışmacıların kendi aralarında yaptıkları yorumlar, sosyal medyanın da gündemine otururken 'sığır yavrusu' sorusu en çok aranılan konulardan biri oldu.

Müge Anlı ile Güven Bana'nın  4 Haziran Perşembe tarihli bölümünde sorulan “Yeni doğmuş, sütle beslenen sağır yavrusuna ne ad verilir?” sorusu son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Kuzu, sıpa, buzağı ve oğlak şıklarının olduğu soruda yarışmacılar zor anlar yaşadı. "Oğlak" yanıtı vererek herkesi şoke eden Taner Yıldırım ve Gözde Kesici, sosyal medyada da Ti'ye alındı. 

Doğru yanıt ise "Buzağı" olacaktı.

BUZAĞI

Buzağı, ineklerin, doğumundan sütten kesilmesine kadarki yavrularına verilen addır. Sütten kesilmesinin ardından, bir yaşına kadar olan genç sığırlar ise dana olarak adlandırılır. Danaların bir kısmının büyüyerek sığır hâline gelmesi beklenirken, bir kısmı ise kesilir ve eti ile derisinden faydalanıl

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