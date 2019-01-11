Mucize filmi nerede çekildi? İşte Mucize filminin oyuncuları
Mucize filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Mahsun Kırmızıgül'ün hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de kadrosunda yer aldığı Mucize filmi, 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Mucize filmi nerede çekildi? İşte Mucize filminin oyuncuları kimler?
Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize’nin çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman’a bağlı bir köyde gerçekleştirildi. Talat Bulut, Mert Turak, Seda Tosun, Zafer Alpat, Meral Çetinkaya ve Ali Sürmeli gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Mucize’de; fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüz binlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikayesi anlatılıyor. 1960’lı yıllarda darbe döneminde geçen film, Egeli bir öğretmenin (Talat Bulut’un) Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişiyle başlıyor.
MUCİZE FİLMİNİN KONUSU
Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.
Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor.
Filmin geneli Aziz'in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme adetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz'in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.
Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz'in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor.
Aziz ve ailesi 7 yıl sonra iyileşmiş bir şekilde Muallim Mahir ile birlikte dönüyor ve bütün köy ahalisi buna şaşırıyor. Bu görüntüden sonra film sona eriyor.
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