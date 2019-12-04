Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak? İşte Mucize Doktor 13. bölüm fragmanları
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un 13. bölüm fragmanları yayınlandı. Mucize Doktor'un bu haftaki yeni bölümünde, Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girer. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Mucize Doktor 13. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, 5 Aralık Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Mucize Doktor'un yeni bölümüne dair ipuçlarını verdiği fragmanına ilginç anlar yansıdı. İşte, Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünün kısa özeti.
MUCİZE DOKTOR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.
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