Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ferman ölecek mi? İşte Mucize Doktor 21. bölüm fragmanı
Perşembe akşamı yayınlanan Mucize Doktor, bu hafta gündemde de yer alan salgın mücadelesini ekranlara taşıdı. Mucize Doktor'un son bölümünde yurt dışından dönen bir uçağın yolcularının hastalanmasıyla hastanede kırmızı alarm verildi. Dizinin yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 21. yeni bölüm fragmanında Ferman'a da virüsün bulaşması akıllara Ferman ölecek mi sorusunu getirdi. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor, 30 Ocak akşamı izleyici karşısına çıktı. İlgi gören dizide bu hafta hastaneye gelen hastalarla bulaşan salgın ekibi harekete geçirdi. Hastanedeki herkes karantina altına alınırken, yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Ferman'a da hastalığın bulaşması, haftaya dizide sürpriz gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.
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