Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor hangi gün?
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in uyarladığı, FOX dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara geldiği ve dizinin hangi gün yayınlandığı, pek çok dizisever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor hangi gün?
Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen gibisi isimleri barındıran Mucize Doktor, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm günü hakkında ayrıntılar...
Anadolu'da bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra tıp fakültesini kazanan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, her hafta perşembe günleri ekranlara geliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin başlama saati ise 20:00.
"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.
6. BÖLÜMLE EKRANLARA GELECEK
FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor bu hafta 6. bölümüyle ekranlarda olacak. Mucize Doktor'un 17 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Doktor Ferman, Ali'ye önemli bir görev verecek.
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