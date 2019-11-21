Mucize Doktor'un yeni bölümleri ne zaman? Mucize Doktor'un tekrarı ne zaman çıkıyor?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder'in kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un yeni bölümlerinin ne zaman ekranlara geldiği diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan Mucize Doktor'un tekrar bölümlerinin yayın günü ve saati de merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor ne zaman? Mucize Doktor'un tekrarı ne zaman çıkıyor?
Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Pınar Bulut ile Onur Koralp'in senaryo uyarlamasını yaptığı Mucize Doktor, yeni bölümleriyle her hafta izleyiciyle ekran önüne gelmeye devam ediyor. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümleri hakkında ayrıntılar...
Tıp Fakülesini kazanan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, her hafta perşembe günleri ekranlara geliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin başlama saati ise 20:00.
"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.
TEKRAR BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?
Mucize Doktor'un tekrar bölümleri hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde FOX TV'de yayınlanabiliyor. Bu konuda daha kapsamlı bilgi almak adına yayıncı kanalın yayın akışını takip edebilirsiniz.
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