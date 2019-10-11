Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor bu hafta 5. bölümüyle yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümde neler yaşanacağı 5. bölüm sonrası izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, 6. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.
Mucize Doktor'un 10 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Ferman'ın yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alıp Ali’ye ilk kendi vakasını verdi. Ali'nin başına ise yeni belalar geldi. İşte, Mucize Doktor'un son bölümünde yaşananlar...
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle