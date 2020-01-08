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Televizyon
Haber Giriş: 08.01.2020 - 23:31,Son Güncelleme:/

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali ve Nazlı yakınlaşıyor

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Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali ve Nazlı yakınlaşıyor

Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor'un merakla beklenen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde Nazlı Ali'ye karşı uzun süredir hissettiği duyguların farkına varacak. Kıvılcım ise en çılgın planını yürürlüğe sokacak. Peki, Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? İşte, Mucize Doktor 17. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Mucize Doktor kısa bir aranın ardından 9 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Heyecanın devam ettiği dizinin bu haftaki 17. bölümünde izleyenler Ali ve Nazlı arasında ilişki başlayıp başlamayacağını merak ediyor. İşte, Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde yaşanacaklar.

MUCİZE DOKTOR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

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