Mucize Doktor'un son bölümünde neler oldu? Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, bu hafta 26 Aralık akşamı izleyiciyle buluştu. Mucize Doktor'un son bölümünde Beliz, Ferman’dan ayrılmak istedi. İlgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı şimdiden gündeme geldi. Peki, Mucize Doktor'da haftaya neler olacak? İşte, Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.