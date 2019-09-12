Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?
Savant sendromlu deha doktor Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi yayın hayatına başlıyor. Dizide Doktor Nazlı'yı canlandıran genç oyuncu Sinem Ünsal'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?
Sinem Ünsal yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor dizisinde, 20'lerinde cerrahi asistanı "Nazlı" karakterine hayat veriyor. İşte, Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal hakkında ayrıntılar...
Sinem Ünsal 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde aldı. Özel kurslarda oyunculuk ve tiyatro eğitimi de alan genç oyuncu, 2017'de televizyon dünyasına adım attı.
"Siyah Beyaz Aşk" adlı dizide "Gülsüm" karakterine hayat verdi. Yine 2017 yılında "Çoban Yıldızı" dizisinde rol alan Ünsal 2018'de "Kızım" dizisinde rol aldı. Genç oyuncu son olarak "Mucize Doktor" adlı dizide "Nazlı" karakterine hayat veriyor.
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