Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı!
Mucize Doktor dizisinde Ferman karakteriyle dikkat çeken oyuncunun eski fotoğrafı sosyal medyaya çok konuşuldu.
'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Onur Tuna, yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla gündeme geldi.
"Gel Konuşalım" programında Tuna'nın yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Programda yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi konuşulurken; burun ameliyatı geçirip geçirmediği tartışıldı.
Yayına mesaj gönderen Onur Tuna, "Burnum aynı yerinde duruyor" diyerek estetik iddiasını yalanladı.
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