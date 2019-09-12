Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna kimdir?
Savant sendromlu deha doktor Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi yayın hayatına başlıyor. Dizide Doktor Ferman'ı canlandıran genç oyuncu Onur Tuna'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna kimdir?
Onur Tuna yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor dizisinde, 30'larında olan hastanenin yıldız cerrahı "Ferman" karakterine hayat veriyor. İşte, Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna hakkında ayrıntılar...
16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Annesi tapu dairesinden emekli, babası ise matematik öğretmenidir. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nda Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna’nın "Acın Verdi" ve "Tıpkı Sen" adlı iki şarkısı da vardır. Ayrıca 70'e yakın bestesi mevcuttur.
Uzun boyuyla dikkat çeken Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir'de üniversitede okurken 4 yıl profesyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.
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