Mucize Doktor'un Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan hangi dizilerde rol aldı?

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Yasemin Ergene, dizi sonrası ünlü iş insanı İzzet Özilhanla evlenmiş, bu evlilikten de iki çocuk dünyaya getirerek dizilerden uzak kalmıştı. İşte, Mucize Doktor'un Ela'sı Yasemin Özilhan hakkında tüm ayrıntılar...

22 Ocak 1985'te Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

"Aşk Oyunu" dizisinde "Ekin Serbest Teksoy" ve "Doktorlar" dizinde "Ela Altındağ" karakteri ile tanınmıştır.

16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten; Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

Kariyeri boyunca; "Koçum Benim", "Çocuğun Var Derdin Var", "Aşk Oyunu", "Doktorlar", "Babam Olacak Adam" gibi dizileri ve "Vizontele Tuuba" adlı sinama filminde yer aldı.

Ünlü oyuncu, bir röportajında eşi ile tanışma hikayesinş şöyle anlatmıştı;

"İzzet Coca-Cola ile ilgilenmek için bir dönem Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermiş. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim.

İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz."