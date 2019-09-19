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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Mucize Doktor'un Doktor Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?

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Mucize Doktor'un Doktor Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?

Mucize Doktor dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Dizinin ana karakterlerinden Doktor Nazlı'ya hayat veren oyuncu Sinem Ünsal'ın kim olduğu ise yeni dizinin seyircileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mucize Doktor'un Doktor Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?

Savant sendromlu doktor Ali Vefa'nın öyküsünün konu edinildiği Mucize Doktor'da, Doktor Nazlı'yı canlandıran Sinem Ünsal'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri son günlerde merak konusu oldu. Sinem Ünsal, Mucize Doktor'da 20'lerinde cerrahi asistanı "Nazlı" karakterine hayat veriyor. İşte, Mucize Doktor'un Doktor Nazlı'sı Sinem Ünsal hakkında tüm ayrıntılar...

Sinem Ünsal 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde aldı. Özel kurslarda oyunculuk ve tiyatro eğitimi de alan genç oyuncu, 2017'de televizyon dünyasına adım attı.

"Siyah Beyaz Aşk" adlı dizide "Gülsüm" karakterine hayat verdi. Yine 2017 yılında "Çoban Yıldızı" dizisinde rol alan Ünsal 2018'de "Kızım" dizisinde rol aldı. Genç oyuncu son olarak "Mucize Doktor" adlı dizide "Nazlı" karakterine hayat veriyor.

DOKTOR NAZLI'NIN DİZİDEKİ KARAKTERİ

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı.

Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.

 

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