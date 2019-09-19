Mucize Doktor'un Doktor Ferman'ı Onur Tuna kimdir?
Mucize Doktor dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Dizinin ana karakterlerinden Doktor Ferman'a hayat veren oyuncu Onur Tuna'nın kim olduğu ise yeni dizinin seyircileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mucize Doktor'un Doktor Ferman'ı Onur Tuna kimdir?
Savant sendromlu doktor Ali Vefa'nın öyküsünün konu edinildiği Mucize Doktor'da, Doktor Ferman'ı canlandıran Onur Tuna'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri son günlerde merak konusu oldu. Onur Tuna, Mucize Doktor'da 30'larında olan hastanenin yıldız cerrahı 'Ferman' olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Mucize Doktor'un Doktor Ferman'ı hakkında tüm ayrıntılar...
16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Annesi tapu dairesinden emekli, babası ise matematik öğretmenidir. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nda Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna’nın "Acın Verdi" ve "Tıpkı Sen" adlı iki şarkısı da vardır. Ayrıca 70'e yakın bestesi mevcuttur.
Uzun boyuyla dikkat çeken Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir'de üniversitede okurken 4 yıl profesyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.
FERMAN'IN DİZİDEKİ KARAKTERİ
30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir.
Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle