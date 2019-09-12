Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez kimdir?
Savant sendromlu deha doktor Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi yayın hayatına başlıyor. Dizinin ana karakteri Doktor Ali'yi canlandıran Taner Ölmez'in kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez kimdir?
Taner Ölmez, yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor dizisinde, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen "Ali" karakterine hayat veriyor. İşte, Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez hakkında ayrıntılar...
Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.
Genç oyuncu "İstanbul’un Altınları" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. "Kapalı Çarşı" , "Kül ve Ateş" ile "Tatar Ramazan" dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise "Kayıp Şehir" dizisi ile olmuştur.
Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü "The O.C." dizisinin uyarlaması olan "Medcezir"de "Mert Serez" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında "Katil Joe" tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla "Afife Jale Tiyatro Ödülü"ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Genç Osman" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise online platformalarda yayınlanan "Dudullu Postası" adlı yapımda rol almıştır.
Başarılı oyuncu son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un Ali'si olarak ekran önüne çıkmıştır.
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