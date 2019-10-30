Mucize Doktor'un 8. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor, bu hafta 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, pek çok ipucu veren iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak?
Perşembe akşamları FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor'un yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. İşte, Mucize Doktor'un 8. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Mucize Doktor'un 31 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelecek 8. bölümünde;
Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle