Mucize Doktor'un 7. bölüm fragmanları yayınlandı! Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman?
Her perşembe akşamı FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor'da bu hafta 7. bölüm heyecanı yaşanacak. 6. bölümde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı, dizinin müdavimleri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Mucize Doktor'un 7. bölüm fragmanları...
Mucize Doktor'un 24 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak 7. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren iki fragmanı diziyi takip eden vatandaşlarla paylaşıldı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali'nin neler yapacağı merak konusu. İşte, Mucize Doktor'un 7. bölüm fragmanları...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un geçen haftaki 6. bölümünde;
Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.
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