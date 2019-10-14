Mucize Doktor'un 6. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacak?
Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan ve Bihter Dinçel gibi isimlerin de yer aldığı Mucize Doktor'un 6. bölümünden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Mucize Doktor'un 6. bölüm fragmanları...
FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor bu hafta 6. bölümüyle ekranlarda olacak. Mucize Doktor'un 17 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Doktor Ferman, Ali'ye önemli bir görev verecek. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümünden kesitler...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.
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