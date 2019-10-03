Mucize Doktor'un 4. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana merakla takip edilen Mucize Doktor'un 4. bölümüne ilişkin fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde, üst kademe birbirine girecek ve Açelya'nın kıskançlık krizi sonunda Ali'ye patlayacak. İşte, Mucize Doktor'un 4. bölüm fragmanları...
Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ile Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor, 3 Ekim Perşembe akşamı 4. bölümüyle ekran önüne çıkacak. İşte, Mucize Doktor'un 4. bölümüne ait kısa özet...
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak 4. bölümünde;
Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.
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