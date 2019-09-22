Mucize Doktor'un 3. bölümü ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Perşembe akşamları FOX ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor, 19 Eylül'de 2. bölümüyle ekran önüne çıkmıştı. Yeni dizinin 2. bölümünde yaşanan olaylar hafızalardaki tazeliğini korurken, gelecek haftaki 3. yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Mucize Doktor'un 3. bölümü ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu, Mucize Doktor 26 Eylül'de 3. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Öte yandan, yeni bölüme kısa bir süre kala, ilk fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Mucize Doktor'un 3. bölümü hakkında ayrıntılar...
Mucize Doktor'un ekranlara gelecek 3. yeni bölümünde Ali Vefa hastasını kaybedecek. Bunun üzerine kendini kaybeden Doktor Ali'nin agresif tavırları fragmana damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Mucize Doktor'un 19 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelen 2. bölümünde; ilk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.
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