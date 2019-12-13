Mucize Doktor'un 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ela Ferman'a meydan okuyor

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor, bu hafta izleyenlerin karşısına sürpriz bir bölümle çıktı. Daha önce Doktorlar dizisinde Doktor Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, sevilen diziye misafir oldu. Mucize Doktor'un son bölümü sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ela'nın Ferman'a "O zaman iyi anlaşacağız." sözlerini söylemesi Ela karakterinin ilerleyen bölümlerde devam edip etmeyeceğini akıllara getirdi. İşte, yeni bölümle ilgili ayrıntılar.

YASEMİN ÖZİLHAN DİZİYE DEVAM EDECEK Mİ?

Konuk oyuncu olarak diziye katılan Yasemin Özilhan'ın 15. bölümde de yer alması izleyenlerin merakını arttırdı. Ancak oyuncunun ilerleyen bölümlerde diziye devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır. Ve bu geç gelen dürüstlüğün Beliz-Ferman ilişkisini kurtarıp kurtarmayacağı belirsiz kalır.