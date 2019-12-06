Mucize Doktor'un son bölümünde Ferman'ın sırrı ortaya çıktı! Mucize Doktor 14. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor'un dün akşam yayınlanan bölümü sonrası gelecek haftaki bölümden ilk fragman yayınlandı. Gözler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmelerde. İşte, Mucize Doktor'un son bölümüne ilişkin ayrıntılar...

Mucize Doktor 12 Aralık'ta 14. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Mucize Doktor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ise şunlar olmuştu;

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir.

Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.