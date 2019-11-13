Mucize Doktor'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde, patolojiye alınmaktan mutsuz olan Ali için beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğacak. Peki, Mucize Doktor'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 10. bölüm fragmanları ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Sezon başında yayın hayatına başlayan Mucize Doktor bu hafta 14 Kasım Perşembe akşamı 10. bölümüyle yayınlanacak. Sevilen dizinin geçen haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anlar sonrası, bu hafta Mucize Doktor'da neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümüyle ilgili detaylar.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.
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