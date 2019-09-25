Mucize Doktor'da bu hafta ne olacak? Mucize Doktor 3. bölüm fragmanı
Her Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Mucize Doktor'da bu hafta 3. bölüm heyecanı yaşanacak. Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali'yi bu hafta nelerin beklediği, yeni dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mucize Doktor'da bu hafta ne olacak?
Mucize Doktor'un 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak 3. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanı diziyi takip eden vatandaşlarla paylaşıldı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali acı bir ders alacak ve ihanete uğradığını hissedecek. İşte, Mucize Doktor'un 3. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Özge Özder gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor'un bu haftaki bölümünde; Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.
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