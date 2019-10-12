Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Ali'ye önemli görev
Mucize Doktor dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında hareketli sahneler dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ferman doktor, Ali'ye önemli bir görev veriyor. Peki Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar
Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.
Çavuş’u vurmuş olması Ali Kemal’i oldukça sarsmıştır. Belçikalı’nın eline geçen elmasları tekrardan alma görevi ise İdil ve Arda’nındır. Birlikte oldukça tehlikeli bir operasyona girişirler. Ekrem, çok büyük bir toplantı için yurtdışına çıkar ve bu toplantıda, yabancı partnerleriyle beraber, Ortadoğu’daki birçok ülkenin kaderini tayin eder. Zeynep, bir yandan abisinin düzenlediği yardım gecesinin organizasyonunu üstlenirken, diğer yandan, çalıştığı ilaç şirketinde farkına vardığı tuhaflıkların peşine düşer. Adnan, Sevda’ya yakınlaşma çabasındadır ve ona bir davasında yardımcı olur. Nejat ve Tıfıl’ın yollarının tekrardan kesişmesi, Perihan’ın ona karşı olan düşüncelerinde değişime sebep olacaktır. İnci, yaşadığı olayların stresine daha fazla dayanamaz ve gözlerini hastanede açar. Bu durum, dikkatleri, onun tek arkadaşı olan Tuğba’ya çevirecektir. Kız kardeşi Ece ve kızı Tuğba’yla arası açılan Esra’nın, kocası Ali Kemal’e dair şüpheleri de giderek artmaktadır. Zeynep’le aralarındaki ilişkinin rengi gitgide değişen Ali Kemal ise, düzenlenen yardım gecesine katılıp, Ekrem Bey’in gizli kasasına ulaşmanın planlarını yapmaktadır..
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle