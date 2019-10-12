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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Ali'ye önemli görev

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Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Ali'ye önemli görev

Mucize Doktor dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında hareketli sahneler dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ferman doktor, Ali'ye önemli bir görev veriyor. Peki Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.

Çavuş’u vurmuş olması Ali Kemal’i oldukça sarsmıştır. Belçikalı’nın eline geçen elmasları tekrardan alma görevi ise İdil ve Arda’nındır. Birlikte oldukça tehlikeli bir operasyona girişirler. Ekrem, çok büyük bir toplantı için yurtdışına çıkar ve bu toplantıda, yabancı partnerleriyle beraber, Ortadoğu’daki birçok ülkenin kaderini tayin eder. Zeynep, bir yandan abisinin düzenlediği yardım gecesinin organizasyonunu üstlenirken, diğer yandan, çalıştığı ilaç şirketinde farkına vardığı tuhaflıkların peşine düşer. Adnan, Sevda’ya yakınlaşma çabasındadır ve ona bir davasında yardımcı olur. Nejat ve Tıfıl’ın yollarının tekrardan kesişmesi, Perihan’ın ona karşı olan düşüncelerinde değişime sebep olacaktır. İnci, yaşadığı olayların stresine daha fazla dayanamaz ve gözlerini hastanede açar. Bu durum, dikkatleri, onun tek arkadaşı olan Tuğba’ya çevirecektir. Kız kardeşi Ece ve kızı Tuğba’yla arası açılan Esra’nın, kocası Ali Kemal’e dair şüpheleri de giderek artmaktadır. Zeynep’le aralarındaki ilişkinin rengi gitgide değişen Ali Kemal ise, düzenlenen yardım gecesine katılıp, Ekrem Bey’in gizli kasasına ulaşmanın planlarını yapmaktadır..

 

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