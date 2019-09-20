Mucize Doktor uyarlama mı? Mucize Doktor Hayat hastanesi nerede?
Mucize Doktor, ilk 2 bölümü ile Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Otizmli bir çocuğun tıp fakültesini bitirdikten sonra karşılaştığı zorlukları ele alan Mucize Doktor, aslen bir Kore dizisinden uyarlama olarak bilinmektedir. Peki, Mucize Doktor'da adı geçen Hayat hastanesi nerede yer almaktadır? İşte, uyarlama olan Mucize Doktor dizisinin geçtiği Hayat hastanesi nerede? İşte, o konuda bazı bilgiler
2. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor, uyarlama olup olmadığı ile gündemde yer almaya başladı. Aslı bir Kore dizisi olan Mucize Doktor, Hayat Hastanesi'nde geçmektedir. Peki, Mucize Doktor uyarlama mı? Hayat Hastanesi nerede yer alıyor? İşte, Mucize Doktor hakkında bazı bilgiler
MUCİZE DOKTOR UYARLAMA MI?
Her ne kadar Amerika’da yayınlanan versiyonu ile tanınsa da, Fox TV’nin yeni dizisi Mucize Doktor’un asıl versiyonu Kore’dir. Çoğunlukla Kore’de ortaya çıkan dizinin uyarlama olduğu bilinmekte, Amerikan versiyonu ise temel çıkış noktası olarak düşünülmektedir. Ancak Mucize Doktor’un asıl senaryosu Kore’ye aittir. İsmi ise ‘Good Doctor’dur Dizinin ilk versiyonu (Kore) 2013 yılında, ikinci versiyonu (Amerikan) ise 2017 yılında çekilmeye başlanmıştır. Dizinin 2018 yılında ise Japon versiyonu çekilmiştir.
FİLMİ DE ÇEKİLDİ
Konusu ilgi çeken ve ülkemizde Mucize Doktor ismiyle yayına giren ‘The Good Doctor’, 2011 yılında sinema filmi olarak da çekilmiştir. Filmin başrolünde ise Orlando Bloom oynamıştır. Ancak filmin senaryosunda var olan kopukluklar dolayısıyla çok fazla beğeni toplamamıştır.
HAYAT HASTANESİ NEREDE?
Dizinin çekildiği Hayat Hastanesi, Doktorlar dizisi ile aynı hastanedir. Hayat Hastanesinin Beylikdüzü civarında bulunan özel bir hastane olduğu bilinmektedir.
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